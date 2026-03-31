作家・筒井康隆の小説を「桐島、部活やめるってよ」「騙し絵の牙」の吉田大八監督が実写化した映画「敵」が2026年4月1日(水)に日本映画専門チャンネルで放送される。主演は2025年に俳優歴50年を迎えた長塚京三。フランス近代演劇史を専門とする元大学教授の渡辺儀助は20年前に妻に先立たれ、77歳の今、実家の古民家で一人暮らしをしている。僅かな収入は講演料と雑誌連載の原稿料で、貯金を崩しながら生活を送っている。預貯金があ