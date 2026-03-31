作家・筒井康隆の小説を「桐島、部活やめるってよ」「騙し絵の牙」の吉田大八監督が実写化した映画「敵」が2026年4月1日(水)に日本映画専門チャンネルで放送される。主演は2025年に俳優歴50年を迎えた長塚京三。

フランス近代演劇史を専門とする元大学教授の渡辺儀助は20年前に妻に先立たれ、77歳の今、実家の古民家で一人暮らしをしている。僅かな収入は講演料と雑誌連載の原稿料で、貯金を崩しながら生活を送っている。預貯金があと何年持つのかを計算し、同時に、自分はあと何年生きていられるのかも考え、遺書をしたためるなど来たるべき日に備えている。彼自身の考えとしては、収入に見合わない長生きをするよりも、"最期"を自分で判断し、自裁した方がいいと思っている。

この「敵」の中で、重要な存在となるのが儀助に関わる3人の女性。ひとりは、黒沢あすかが演じる亡き妻の信子。そして、瀧内公美が演じる元教え子の鷹司靖子、河合優実が演じるバー「夜間飛行」で出会うフランス文学専攻の大学生・菅井歩美。

■日本映画界に欠かせない存在である瀧内公美の演技に注目

瀧内公美・河合優実...2人の圧倒的演技力と存在感に注目

瀧内公美は、2012年に俳優としてのキャリアをスタートさせ、2014年に笹野高史とW主演という形で映画「グレイトフル・デッド」で初主演。2017年の「彼女の人生は間違いじゃない」では、東日本大震災を背景にしたシリアスなテーマの作品の中で、内面的な揺れ動きなどをうまく表現し、主人公"みゆき"を演じ切った。

白石一文の同名小説を原作にした2019年の映画「火口のふたり」では柄本佑とのふたり芝居で、演技力の高さや表現力の豊かさを示し、大きな転期にもなった。演技でのインパクトとなると、2021年の主演映画「由宇子の天秤」を挙げることができる。ドキュメンタリーディレクターの役を演じ、緊迫感、リアリティさなど、レベルの高い演技が目を引いた。この作品に、物語のカギを握る女子高生役で河合優実が出演。同年に放送されたＷＯＷＯＷ開局30周年記念作品「連続ドラマW 東野圭吾『さまよう刃』」でもふたりは共演している。

瀧内はその後も着実にキャリアを重ね、2024年には大河ドラマ「光る君へ」に出演。そして2025年は「敵」だけでなく、主演を務めた「奇麗な、悪」をはじめ「レイブンズ」「ふつうの子ども」「国宝」「宝島」などにも出演しており、日本映画界に欠かせない存在となっている。

■瀧内と河合の再共演が注目されていた

河合優実は、2019年から俳優としての活動をスタートさせ、2020年の「佐々木、イン、マイマイン」などの出演を経て、2021年の伊藤万理華主演「サマーフィルムにのって」、瀧内公美主演「由宇子の天秤」での演技が大きな転期となり、「ヨコハマ映画祭」「ブルーリボン賞」「高崎映画祭」などで多くの新人賞を獲得した。その後、2024年放送のドラマ「不適切にもほどがある！」で主演の阿部サダヲが演じる中学校の体育教師・小川市郎の娘・純子役で注目を集めたほか、同年公開の「あんのこと」「ナミビアの砂漠」では主演を務め、俳優としての表現力の豊かさを知らしめた。2025年には連続テレビ小説 「あんぱん」に出演し、映画「敵」も公開された。

「敵」では、瀧内と河合の再共演も注目されていた。「敵」は全編モノクロの映像で構成されていて、"現実"と"妄想"の境界線がわからなくなる作品となっている。物語の前半は、儀助の日常をリアルに描き、儀助がどういう人物なのか、どういう生活を送っているのか、どういう考えを持っているのかを見ている者に伝えてくれている。

瀧内が演じる"靖子"は、儀助が大学教授だった頃の気持ちを思い出させてくれる存在で、"現実"側の存在として重要な役割を担っている。しかし、ただの元教え子というだけではなく、彼女に対して違う感情も密かに抱いていて、それによって儀助の気持ちが揺らぎ、"現実"や"日常"の崩壊につながりそうな危うさも。

河合が演じる"歩美"は、儀助が後輩に連れて行ってもらったバー「夜間飛行」で出会った大学生。若い世代がフランス文学に興味を持っていることを嬉しく思う儀助は、歩美と話すことに楽しみ、悦びを見出していた。フランス文学にそれほど詳しくはないという歩美だが、レーモン・クノーの「地下鉄のザジ」、ジョルジュ・バタイユの「青空」といった作品や作家名を出すことで、元大学教授である儀助の心をくすぐるようなところがある。靖子が"現実"側だとすると、出会ったばかりで素性もあまり知らない歩美は"妄想"側の人物と言える。

儀助を演じる長塚京三のリアリティのある演技はもちろんだが、靖子と歩美という対照的なふたりの女性を演じる瀧内公美と河合優実にも注目して「敵」を見てもらいたい。

文＝田中隆信

放送情報

敵

放送日時：2026年4月1日(水)8:50〜ほか

放送チャンネル：日本映画専門チャンネル(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

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