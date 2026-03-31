しっかり引っ張れば充分機敏良く効くブレーキBMW製の3.0L直6ディーゼルターボを積んでいても、グレナディア・クォーターマスターの0-100km/h加速は10.1秒で、1t当たりの馬力は約90psと動力性能自慢とはいえない。だが、しっかり引っ張れば充分機敏に走り回れる。【画像】屈指の悪路性能グレナディア・クォーターマスター存在感抜群なピックアップたち全199枚車重はカタログ値で2740kg。高負荷時には、BMWの直6といえども粒