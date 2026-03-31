しっかり引っ張れば充分機敏 良く効くブレーキ

BMW製の3.0L直6ディーゼルターボを積んでいても、グレナディア・クォーターマスターの0-100km/h加速は10.1秒で、1t当たりの馬力は約90psと動力性能自慢とはいえない。だが、しっかり引っ張れば充分機敏に走り回れる。

【画像】屈指の悪路性能 グレナディア・クォーターマスター 存在感抜群なピックアップたち 全199枚

車重はカタログ値で2740kg。高負荷時には、BMWの直6といえども粒の粗いエンジン音が増す。加減速時に生じる、ドライブトレインからの振動も小さくはない。SUVのX7などと異なる印象を受けることは、事実ではある。



イネオス・グレナディア・クォーターマスター TD ブラック・エディション（英国仕様）

上質さを重視するなら、3.0Lガソリンターボも選択でき、加速も活発になる。しかし、荷物を積んでガシガシ使いたいなら、燃費が良くトルクフルなディーゼルエンジンの方が好適だろう。どのギアでも、たくましく速度を上昇させていく。

ブレーキは良く効く。オンロードも視野に入れた、ブリヂストン・デューラー・タイヤを履いた試乗車は、約110km/hからの停止を60.8mで処理してみせた。

量産ピックアップ屈指の悪路性能

オフロードでの能力は、量産ピックアップトラックの中でも屈指の水準。最低地上高は264mmで、最大渡河水深は800mmもあり、豊かなトルクと相まって困難な条件へ余裕で対処してみせる。

路面とボディが接する角度は、フロントのアプローチアングルが35.5度とかなり深い。他方、ホイールベース間のブレークオーバーは26.2度、リアのデパーチャーは22.6度で、ワゴンボディ版より浅く、急な勾配などでの走破性は低下しているが。



イネオス・グレナディア・クォーターマスター TD ブラック・エディション（英国仕様）

試乗車はさらに、オンロード寄りの仕様となるブラック・エディション。オフロードコースへチャレンジしたいなら、BFグッドリッチの本気なブロックパターン・タイヤを履き、ロッキングデフを組める、別の仕様を指定したいところ。

燃費は、普段使いを想定した平均で9.0km/L。満タンで800kmほど走れる計算になる。

オンロードマナーはハイラックスより僅かに上

2026年仕様としてステアリングラックが改良を受け、操舵時の正確性は明らかに改善した。切り始めの45度では、クイックにもなっている。オフロード前提の再循環ボール式は変わらず、大きな岩にタイヤが衝突しても、キックバックで手を痛める恐れはない。

走行時のセルフセンタリング性も、高められている。これまでのグレナディアは、カーブを過ぎたら急いでステアリングホイールを戻し、出口へボディを導く必要があった。改良後は、手の力を抜くと、ある程度は自動的に直進状態へ戻ってくれる。



イネオス・グレナディア・クォーターマスター TD ブラック・エディション（英国仕様）

ソフトなサスペンションは手つかずで、カーブへ飛び込めばボディは大きく傾く。乗り心地はマイルドながら、モノコックのランドローバー・ディフェンダーとは異なり、SUV的な操縦性までは得ていない。最小回転直径は14.5mで、小回りも効かない方だ。

約110km/hでの走行時の車内ノイズは、70dBAと大きめ。これよりウルサイのは、スーパーカーくらいといえる。それでも、トヨタ・ハイラックスより、オンロードマナーは僅かに優れている。

荷台が生む機能性 ワゴンボディより魅力的

グレナディアとして、ワゴンボディより魅力度が高いように思える、ピックアップトラックのクォーターマスター。同価格帯のSUVとの比較を避けつつ、荷台が生む機能性や、量産される他のライバルを凌駕する堅牢性を高く評価できる。

改良を受け、従来より舗装路でも運転しやすい。最大積載量は1t以下だが、英国価格は7万ポンド（約1470万円）を超え、直接的なライバルはいないといえる。ハイラックスの方が堅実的だとしても、6気筒エンジンはトルクフルで、楽しさと個性は遥かに上だ。



イネオス・グレナディア・クォーターマスター TD ブラック・エディション（英国仕様）

コンセプトが響き、予算が許すなら、購入して後悔はしないはず。筆者なら、17インチのスチールホイールとサファリウィンドウを備えた、オフロード志向のトライアルマスター・エディションを選ぶかもしれない。

◯：圧倒的なオフロード性能 不満ないスペックとタフさ 優れた実用性

△：背もたれが起きた後席は狭め 主要なピックアップトラックより高価

イネオス・グレナディア・クォーターマスター TD ブラック・エディション（英国仕様）のスペック

英国価格：7万1995ポンド（約1512万円）

全長：5440mm

全幅：1943mm

全高：2019mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：9.8秒

燃費：8.2-9.2km/L

CO2排出量：306g/km

車両重量：2740kg

パワートレイン：直列6気筒2993cc ターボチャージャー

使用燃料：ディーゼル

最高出力：249ps/3250-4200rpm

最大トルク：56.1kg-m/1250-3000rpm

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動



イネオス・グレナディア・クォーターマスター TD ブラック・エディション（英国仕様）