屈強なラダーフレームのピックアップ特徴を掴みにくいクルマもあるが、イネオスの新しいグレナディア・クォーターマスターは、一目瞭然。先日ご紹介したワゴンボディのオフローダー、グレナディアのピックアップトラックだ。英国では商用車扱いになり、維持費を低く抑えられる。【画像】屈指の悪路性能グレナディア・クォーターマスター存在感抜群なピックアップたち全198枚ランドローバー・ディフェンダーがモデルチェンジ