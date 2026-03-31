秋田の最低賃金が3月31日に引き上げられました。これまでの時給951円から80円アップして1,031円になっています。物価が高騰する中での大幅な引き上げ、労働者と経営者に話を聞くとその受け止めは対照的でした。最低賃金について話し合う審議会の会長を務める学識経験者の見解も通して新年度の議論の展望、そして、この先の在り方について考えます。 ■アルバイトの大学生たちは あす1日からの新年度で大学4年生になる3人に話を聞