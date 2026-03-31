アーティストとしての”成長”という言葉では足りない。RAYEに起きたのは、ほとんど別人のような変化だ。ちょうど5年前、彼女はジョエル・コリーとデヴィッド・ゲッタとの共作「Bed」でトップ10入りを果たしていた。いかにもクラブ向けのシンプルな楽曲で、本人も後に「本当に退屈だった」と振り返っている。しかし2021年7月、ポリドールとの契約を解消し、インディペンデントとして再出発。デビュー作『21st Century Blues』で202