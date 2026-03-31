情報公開請求で取得した司法関連文書をブログで公開し続け、月間30万アクセス、総アクセス数2000万回超。「弁護士山中理司のブログ」は、法曹関係者が「調べると必ず行き着く」と評する司法情報のインフラとなった。BUSINESS LAWYERS AWARD 2025（主催：弁護士ドットコム）で審査委員会特別賞を受賞した山中氏に、その活動の原点と、生成AIを活用した今後の展望を聞いた。●法曹界で抜群の知名度情報公開請求を通じて取得した司法