求人サイト「日本仕事百貨」を運営するシゴトヒトは5月19日(火)〜7月12日(日)の期間、「食べること」をテーマにした連続講座「食べるゼミ」を開催する。料理・デザイン・循環の視点から「食べる」を学ぶ同社が手がける「しごとゼミ」は、さまざまな分野のプロフェッショナルが先生となり、知識や経験、実績などを明らかにしながら、実践を通して学ぶゼミナール形式のスクール。今回の同ゼミでは、「食べる」に関わる多様な実践者た