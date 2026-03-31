レアル・ソシエダでプレーするMF久保建英の去就について、スペイン紙『アス』が分析した。久保は今年１月のバルセロナ戦以降、負傷で戦線を離脱中。同メディアによると、復帰目標として４月18日のコパ・デル・レイ決勝（対アトレティコ・マドリー）を見据えており、それ以前にリーグ戦のレバンテ戦かアラベス戦での出場を目ざしている。去就を巡っては、プレミアリーグやイタリア、ブンデスリーガのクラブが関心を寄せており