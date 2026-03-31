1.大きな声で鳴く 発情期に入った猫によく見られる行為としてまず挙げられるのが、普段よりも大きな声で鳴くことです。まず、メス猫では、低く長く伸びるような鳴き声を出すことが多く、昼夜を問わず続くこともあります。これは、周囲の猫に自分の存在を知らせるためです。 一方、オス猫も、近くに発情中のメスがいることを察知すると興奮して鳴くことがあります。普段は静かな猫でも、急に鳴き声が増えた場合や鳴き方に