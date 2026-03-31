営業運転を開始した「ひびき発電所」のタービン建屋に置かれたガスタービン（右）と発電機＝3月24日、北九州市九州電力と西部ガスが共同で建設した液化天然ガス（LNG）を燃料とする「ひびき発電所」（北九州市若松区）が31日、営業運転を始めた。出力は62万キロワットで、一般家庭約110万世帯分の年間使用量を賄える。九電が九州で火力発電所を新設したのは約30年ぶりで、西部ガスにとっては初の自前の大型電源。九電が8割、西