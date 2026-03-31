まさかの搬出方法に驚きの声多数！日産は2026年3月27日、東京・銀座のショールーム「NISSAN CROSSING」から車両を搬入出するシーンを収めた動画を、公式Xを通じて公開しました。ネット上では、ビルの予想外な部分からクルマを出し入れしていることが大きな話題を呼んでいます。【え…！】これがビルの2階からGT-Rを運び出す「衝撃の方法」です（動画を見る）動画には、NISSAN CROSSINGの2階に展示されていたスポーツカー「GT-R