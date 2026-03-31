約20年ぶりに復活！ 気になる仕様とは？ホンダは2026年3月5日、米国で生産されるアキュラブランドの「インテグラ タイプS」を日本に導入することを決定し、2026年後半に発売すると発表しました。一体どのようなクルマなのでしょうか。インテグラは、1985年に「クイント インテグラ」として初代モデルが登場しました。ちなみにインテグラという名称は、「完全なものにする」という意味を持つ英語「Integrate（インテグレート）