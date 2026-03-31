◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年3月31日京セラＤ）阪神は開幕2カード目でDeNAと対戦する。相手先発は昨季まで在籍していたジョン・デュプランティエ投手（31）。来日2年目のシーズン初登板でいきなり古巣に投げる助っ人右腕に阪神ファンは複雑な心境だろう。京セラドームでの試合前練習、三塁側ベンチに姿を見せたデュプランティエは本番となるマウンドをチェック。その際に練習を終えた伊原が駆け寄りハグを交わすとが