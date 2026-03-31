愛する彼女の家庭環境次第では、「婿入り」が結婚の最低条件だとされることがあるでしょう。男性にとっては勇気が必要な選択かもしれませんが、いくつかの心構えを持っておけばハッピーな「お婿さんライフ」を楽しめることも確かです。そこで今回は、10代から30代の男性203名に聞いたアンケートを参考に「『婿入り』することになったら、心掛けておきたいこと９パターン」をご紹介いたします。【１】旧姓のうちに自分の両親に親孝