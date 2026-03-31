イタリア代表は、31日に行われるFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ決勝のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦に向け、総力戦で臨む構えを見せている。イタリア代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選グループIでノルウェー代表に及ばず、2位フィニッシュ。プレーオフのパスAに回り、26日に行われた北アイルランドとの準決勝ではサンドロ・トナーリとモイーズ・キーンの得点で2−0で勝利。プレーオフ決勝へ駒を進めることに