31日午後1時すぎ、三種町鹿渡の国道7号で事故があり、意識のない状態の男性1人が病院へ搬送されています。この事故の影響で、国道7号は片側交互通行となっています。事故があったのは三種町鹿渡の国道7号で、秋田自動車道琴丘森岳インターチェンジ出口につながる交差点から、秋田市方向へ数百メートル進んだ場所です。消防などによりますと、31日午後1時すぎ、「トラックが防雪柵に突っ込んだ」と通報がありました。こ