日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）のアシスタントに伊藤遼アナウンサーが就任！明日4月1日（水）の放送から出演する。伊藤アナは新アシスタントとして水曜日と金曜日を担当。すでにアシスタントを務めている浦野モモアナウンサーは、引き続き月曜日、火曜日、木曜日を担当し、曜日ごとに分かれて担当する2人体制となる。入社10年目の伊藤アナは、これまで主に報道番組やスポー