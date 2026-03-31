31日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは5月31日付でアウトサイドヒッターの井上慎一朗（31）、武智洸史（30）が引退、クーパー・ロビンソン（23）、オポジットのフェリペ・モレイラ・ロケ（28）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 井上は中央大学を卒業後、2017年に広島THへ入団。2024年に左ヒザ前十字靭帯を損傷するなどケガに悩まされ