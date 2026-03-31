2026年1月22日にデビュー6周年を迎えたSixTONES。グループ名やメンバーの数にちなみ“6”を大切にしてきた彼らの“周年”を記念したアリーナツアーが開催中だ。グループ史上最多となる全国11都市50公演を巡る今回の＜MILESixTONES＞は、デビューから現在までの“軌跡”と未来への“道しるべ”とも言えるベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』を引っ提げた超濃密なステージとなっている。ツアーの折り返し地点となる6ヵ所目