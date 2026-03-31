ファミリーマートは3月31日、宇治抹茶を使用した商品を全国のファミリーマートで発売した(商品によって発売日が異なる)。宇治抹茶を使用した商品発売同社では毎年春に抹茶商品を展開し、季節の定番として好評を得ている。今回、さらなる本格志向のニーズに応えるべく、宇治抹茶を使用した和菓子と菓子を発売した。宇治抹茶は、京都府・奈良県・滋賀県・三重県の4府県産茶を京都府内の業者が宇治地域に由来する製法で粉砕・挽臼加工