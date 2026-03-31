(C)2025 CADENCE PRODUCTIONS LIMITED (C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会 Prime Videoは、2026年4月の配信ラインナップを発表。ジェイソン・ステイサム主演のアクション「ワーキングマン」や「ミッション：インポッシブル」を見放題配信するほか、アニメ「日本三國」や「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」「左ききのエレン」なども順次配信する。 日本映画 「少年と犬」は、ノワー