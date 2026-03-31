(C)2025 CADENCE PRODUCTIONS LIMITED

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

Prime Videoは、2026年4月の配信ラインナップを発表。ジェイソン・ステイサム主演のアクション「ワーキングマン」や「ミッション：インポッシブル」を見放題配信するほか、アニメ「日本三國」や「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」「左ききのエレン」なども順次配信する。

日本映画

「少年と犬」は、ノワール小説の旗手として日本の文学界の先頭を走り続ける馳星周による、第163回直木賞を受賞したベストセラー小説を映画化した作品。4月20日から見放題独占配信する。

大切な人に会うために1匹の犬“多聞”が、西の方角を目指して日本を縦断する旅路で出会った、傷つき、悩み、惑う人々との心の交流――。“多聞”と共に旅をする青年・和正を高橋文哉が、“多聞”に命を救われる女性・美羽を西野七瀬が演じ、人間と犬の絆の物語を描く。

(C)2025映画「少年と犬」製作委員会

福本莉子とジェシー(SixTONES)がダブル主演する、はつはるによる人気コミックが原作のラブコメディ「お嬢と番犬くん」は、4月24日から見放題独占配信。

普通の高校生活を夢見る極道の孫娘・一咲(福本莉子)と、年齢を詐称して裏口入学した、過保護すぎる世話係の若頭・啓弥(ジェシー)。番犬のような若頭と、彼に振り回されるヒロインの波乱万丈な学園生活が始まる。

(C)2025「お嬢と番犬くん」製作委員会

映画(海外)

特殊部隊を退き、安全第一主義の建築現場監督として平穏に暮らしていたレヴォン・ケイド(ジェイソン・ステイサム)が、誘拐された恩人の娘を取り戻すために、特殊部隊時代に培った能力を解き放ち、工事用具や重火器を手に、ひとり巨大犯罪組織相手に立ち向かう姿を描いた「ワーキングマン」を4月17日から独占配信する。

「ビーキーパー」でもタッグを組んだデヴィッド・エアーが監督を務め、シルヴェスター・スタローンが製作・共同脚本として参加している。

(C)2025 CADENCE PRODUCTIONS LIMITED

世界中で驚異的なヒットを記録し続けるアクションシリーズ最新作「ミッション：インポッシブル／デッドレコニング」を4月18日から見放題配信する。

イーサン・ハント率いるIMFチームが全人類を脅かす新兵器を追って世界各地を奔走する中、イーサンは仲間のためにも決断を迫られることに――。

数々の命懸けのスタントをこなしてきたトム・クルーズの、断崖絶壁からバイクで空中にダイブするアクションシーンは必見。

(C)2026 Paramount Pictures

テレビドラマ(海外)

極悪非道なスーパーヒーローたちと人間たちとの壮絶な戦いを描いた世界的大ヒットドラマシリーズの最終章となるPrime Original「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズンを、4月8日から独占配信する。

スーパーヒーローの頂点に立つホームランダーによる気まぐれで自己中心的な支配が行われ、彼らに抗った人間たちは行方不明になったり、囚われていた。

ボーイズのリーダーだったブッチャーが再登場し、全てのスーパーヒーローを抹殺するウイルスを使う覚悟を決めた時、世界とそこに生きる全ての人々を永遠に変える連鎖反応が始まる……！

(C)2026 Paramount Pictures

テレビアニメ(日本)

文明が崩壊し、三つの国が覇権を争う近未来の日本を舞台に、日本を再び統一するべく、知識と弁舌でのし上がり、後に奇才軍師と称される三角青輝の戦いを描く「日本三國」。4月5日21時から世界最速配信する。

累計発行部数100万部を突破した松木いっかのマンガを原作にした作品。各国の思惑が複雑に絡み合う政治劇や頭脳戦、個性的なキャラクターたちの人間ドラマが圧倒的なスケールで描かれる。

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画を、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によってアニメ化した「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」を4月11日から世界見放題独占配信する。

核戦争後の荒廃した世界を舞台に、北斗神拳の伝承者ケンシロウが、愛するユリアを探して強敵たちと死闘を繰り広げる。ケンシロウ役を武内駿輔、ライバルのシン役を遊佐浩二、ユリア役を早見沙織が演じる。

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

累計2.5億PVを記録した、心をえぐる熱きクリエイター青春群像劇をアニメ化した「左ききのエレン」を4月8日から見放題最速配信する。

いつか“何か”になることを夢見る凡人デザイナー・光一と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する天才画家・エレン。人生の岐路で一瞬すれ違った二人は、やがて互いにとってかけがえのない存在となる。

未曾有の才能がひしめくクリエイティブの世界で、もがき苦しみながらも挑み続ける二人を描く。

(C)かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会

「少年ジャンプ＋」で連載中の、原作・静脈氏、漫画・依田瑞稀氏が贈る、殺し屋と結婚詐欺師の世界一ハードな婚活バトルアクション「マリッジトキシン」を4月7日から見放題最速配信する。

百年続く殺し屋の一族「毒使い」の血筋を受け継ぐ下呂ヒカルは、跡継ぎ問題から妹を守るため自ら結婚を決意する。

仕事のターゲットだった凄腕結婚詐欺師・城崎メイに婚活の協力を依頼し、殺し屋×詐欺師の最強バディ世界一ハードな婚活バトルミッションに挑む。

(C)静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会

スポーツ

東京・両国国技館で開催される那須川天心選手(27=帝拳)対ファン・フランシスコ・エストラーダ選手(35=メキシコ)のWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を「Prime Video Boxing 15」として、4月11日に独占ライブ配信する。

試合を楽しむための事前番組として、「限界か 覚醒か 独占密着 4.11 PRIME VIDEO BOXING 15 WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 那須川天心 vs エストラーダ」も独占配信する。

このほかの2026年4月新着予定作品は以下の通り。

2026年4月新着予定作品一覧

映画（日本）

4月1日（水）

・「劇場版 美しい彼～eternal～」

4月17日（金）

・「港のひかり」 ＊独占配信

4月20日（月）

・「少年と犬」 ＊見放題独占配信

4月24日（金）

・「お嬢と番犬くん」 ＊見放題独占配信

映画（海外）

4月2日（木）

・「キャッシュアウト」

4月3日（金）

・「アメリカ沈没」

・「ポリス・ストーリー/レジェンド

4月4日（土）

・「トランスフォーマー/ビースト覚醒」

4月15日（水）

・Prime Original「ボールズ・アップ」（Balls Up／アメリカ）

＊午後4時から独占配信

4月17日（金）

・「ワーキングマン」 ＊独占配信

・Prime Original「ベンガンサ 愛と絆の報復」（Venganza／メキシコ）

＊午後3時から独占配信

4月18日（土）

・「ミッション：インポッシブル／デッドレコニング」

4月23日（木）

・「28年後...」 ＊見放題独占配信

4月24日（金）

・「アウトローズ」 ＊独占配信

・「ウォーフェア 戦地最前線」 ＊独占配信

・「ザ・ザ・コルダのフェニキア計画」 ＊見放題最速配信

・「ムーンウォーカー」

4月25日（土）

・「ベルナデット 最強のファーストレディ」

4月27日（月）

・「ザ・チェイサー 追撃者」

4月30日（木）

・「ブラックバッグ」 ＊見放題最速配信

テレビドラマ（日本）

4月1日（水）

・「Woman」

・「美しい彼」シーズン1～2

・「家政婦のミタ」

・「恋をするなら二度目が上等」

・「ジャックフロスト」

・「どうか私より不幸でいて下さい」

・「年下童貞くんに翻弄されてます」

・「ビジネス婚―好きになったら離婚します―」

4月12日（日）

・「エラー」

4月17日（金）

・「刑事、ふりだしに戻る」

4月26日（日）

・「真田丸」

4月27日（月）

・「眠狂四郎」

4月29日（水）

・『魯山人のかまど』

テレビドラマ（海外）

4月1日（水）

・「JACK&JOKER U STEAL MY HEART」（タイ）

・「Wandee Goodday」（タイ）

・「秘密の扉」（韓国）

・「布団キックロマンス」（韓国） ＊見放題独占配信

・「ブルームスは好きですか?」（韓国）

・「法廷プリンス-イ判サ判-」（韓国）

4月4日（土）

・「雪中悍刀行～徐鳳年、北椋王への道」（中国）

4月8日（水）

・「水墨恋画～転生から始まるロマンス～」（中国）

・Prime Original「ザ・ボーイズ」（The Boys／アメリカ）

ファイナル・シーズン ＊午後4時から独占配信

4月15日（水）

・「2.5次元の恋～愛しのイケメン声優～」（中国）

4月22日（水）

・「探偵医嬢～うっかり拾った運命の恋～」（中国）

4月29日（水）

・「オレ様将軍はワガママ姫に恋をするらしい」（中国）

・Prime Original「精霊たちの家」（La Casa De Los Espiritus／チリ共和国）

シーズン1 ＊午後1時から独占配信

テレビアニメ（日本）

4月1日（水）

・「白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます」

・「杖と剣のウィストリア」

・「ドロヘドロ Season2」

・「悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。」

・「無職転生～異世界行ったら本気だす～」

・「無職転生 II ～異世界行ったら本気だす～」

4月2日（木）

・「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～」

・「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～TVSP」

・「ガンバレ!中村くん!!」

・「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第3クール」

・「逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件」

4月3日（金）

・「霧尾ファンクラブ」

・「自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。」 ＊見放題最速配信

・「リィンカーネーションの花弁」 ＊見放題最速配信

4月4日（土）

・アニメ「リラックマ」

・「最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？」

・「スノウボールアース」

・「大賢者リドルの時間逆行」

・「転生したらスライムだった件 第4期」

・「本好きの下剋上 領主の養女」 ＊見放題最速配信

・「ようこそ実力至上主義の教室へ」

・「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」

・「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」

・「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season」

4月5日（日）

・「日本三國」 ＊午後9時から世界最速配信

・「魔法の姉妹ルルットリリィ」

・「メイドさんは食べるだけ」

・「黄泉のツガイ」

4月6日（月）

・「あかね噺」

・「異世界のんびり農家2」 ＊見放題独占配信

・「ゴーストコンサート : missing Songs」

・「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season」

・「とんがり帽子のアトリエ」

・「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」

・「魔入りました!入間くん 第4シリーズ」

・「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」

4月7日（火）

・「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」

・「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」

・「NEEDY GIRL OVERDOSE」

・「百鬼夜行抄」

・「マリッジトキシン」 ＊見放題最速配信

・「LIAR GAME」

4月8日（水）

・「カナン様はあくまでチョロい」

・「左ききのエレン」 ＊見放題最速配信

4月9日（木）

・「大きい女の子は好きですか?【オンエア版】」

・「ワンピース シーズン12」

4月10日（金）

・「神の庭付き櫟木邸」

・「ダイヤのA act II -Second Season-」

・「氷の城壁」

・「MAO」

4月11日（土）

・「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」 ＊世界見放題独占配信

・「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」

4月12日（日）

・「杖と剣のウィストリア 第二期」 ＊見放題最速配信

・「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」

4月13日（月）

・「クジマ歌えば家ほろろ」

・TVアニメ「女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」」

・「悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2」

・「レプリカだって、恋をする。」

4月14日（火）

・「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」

4月15日（水）

・「淡島百景」

・「彼女、お借りします Season5」

・「淡島百景」

・「よわよわ先生 オンエアver.」

4月16日（木）

・「神の雫」

4月17日（金）

・「夜桜さんちの大作戦 第2期」

4月19日（日）

・「愛してるゲームを終わらせたい」

4月24日（金）

・「Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます」

テレビアニメ（海外）

4月7日（火）

・「おねがい!ポコタ村長」

バラエティー（日本）

4月1日（水）

・「世界ウルルン滞在記」

スポーツ

4月11日（土）

・「Prime Video Boxing 15」 ＊独占ライブ配信