オクラホマシティ・サンダー vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年3月31日（火）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 114 - 110 デトロイト・ピストンズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対デトロイト・ピストンズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリ