オクラホマシティ・サンダー vs デトロイト・ピストンズ

日付：2026年3月31日（火）

開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）

最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 114 - 110 デトロイト・ピストンズ

NBAのオクラホマシティ・サンダー対デトロイト・ピストンズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。

第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし31-24で終了する。

第2クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び53-43で終了する。

第3クォーターはデトロイト・ピストンズが試合を有利に運び79-74で終了する。

第4クォーターはデトロイト・ピストンズが試合を有利に運び101-101で終了する。

オーバータイム1回目はオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び114-110で終了する。

試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-31 13:55:07 更新