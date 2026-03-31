あさこ＆佳代子オトナ女子旅inつくば今回の気まま女子旅は、都心から最速４５分でいけるつくば・常総エリアで春の絶景スペシャル！日帰りで楽しめるプランを２人がチェック！〈VTR出演者〉いとうあさこ大久保佳代子＜紹介内容＞（道の駅常総）・僕のカスタードメロンパン350円・長ネギ掴み500円・いも詰め放題300円・きゅうり詰め放題500円・卵黄肉そぼろ握り324円・贅沢まき486円・茨城県産天てり卵のバームクー