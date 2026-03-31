あさこ＆佳代子 オトナ女子旅inつくば



今回の気まま女子旅は、都心から最速４５分でいける

つくば・常総エリアで春の絶景スペシャル！

日帰りで楽しめるプランを２人がチェック！



〈VTR出演者〉

いとうあさこ 大久保佳代子



＜紹介内容＞

（道の駅常総）

・僕のカスタードメロンパン 350円

・長ネギ掴み 500円

・いも詰め放題 300円

・きゅうり詰め放題 500円

・卵黄肉そぼろ握り 324円

・贅沢まき 486円

・茨城県産天てり卵のバームクーヘン 1728円

・茨城キング・オブチップス 648円

・茨城メロン珈琲 627円

・焼き鮭にぎり 303円

・明太マヨにぎり 314円

・黄金極細けんぴ プレーン 630円

・極細けんぴいちごミルク 670円

・桜かつおたたき 308円

・まぐろサーモンアボカ丼（小丼） 627円

・極み海鮮丼 1491円

・ほし納豆 小 307円

・ほし納豆 青のり入り 小 307円

・はまぐりラーメン 1980円

・天かすおにぎり 292円





（グランベリー大地）※詳細はホームページをご覧ください・スタンダードコース2500円 40分・プレミアムコース 4500円 60分・グランベリードーム 930円・いちごのエクレール 380円（亀の井ホテル筑波山）・スタンダードルーム １１９３０円〜（４名利用で１人当たり）・スーペリアツインサイクリングルーム １３８３０円〜（２人利用時）・ドックフレンドリールーム スーペリアツイン １８０３０円〜（２名利用時）・スイートパノラマビュー展望風呂付 ２２９３０円〜（２名利用時）（わんわんランド）・入園料 2000円（大人）（青木屋）・標準客室 １７７５０円大人の駅直結ビル意外な楽しみ方一児のママでお得に敏感な前田敦子さんをゲストに迎え東京駅八重洲口正面に位置する「東京ミッドタウン八重洲」の東京駅を知り尽くす達人に聞いたお楽しみスポットを徹底調査！＜出演者＞いとうあさこゲスト：森口博子、前田敦子＜紹介した商品＞ ※店舗によっては取り扱いのない商品もあります

■THE CITY BAKERY

・さくらマフィン ４１０円 ※桜シーズン限定商品

・ケール＆白ぶどうスムージー ８１４円 ※在庫なくなり次第終了

・アサイーグラノーラスムージー ８５８円 ※在庫なくなり次第終了



■ポーたま

・和牛ごぼうのしぐれ煮 ９００円 ※東京ミッドタウン八重洲限定



■鳥開総本家

・特選名古屋コーチン親子丼 ２１００円



■フリホーレス

・クラシックチキンブリトー（レギュラー） １２２０円



■立食い寿司 根室花まる 東京ミッドタウン八重洲店

・赤ほや ２８０円 ※売価変更あり

・紅鮭筋子醤油漬け ２８０円 ※売価変更あり

・たらばのふんどし ３８０円 ※売価変更あり

・真だち軍艦 ※現在販売しておりません

・二階建て生ほたて ３８０円 ※売価変更あり ※冷凍での提供となる場合があります

・玉子 １３０円



★ブルガリ ホテル 東京



★ＴＯＦＲＯＭ ＹＡＥＳＵ ＴＯＷＥＲ ※商業エリアは今年秋オープン予定



★バスターミナル東京八重洲 第２期エリア



★ヤエスパブリック



■POPUPラーメン

・らぁめん登里勝 大はまぐり塩らぁめん １３８０円



■かき氷コレクション・バトン

・ハチコオリ ピスタチオとレアチーズといちご １９００円 ※現在出店しておりません

・ひみつ堂 八重桜 ２３００円 ※４月１５日までの出店



■ONEUL 八重洲



■立ち食い酒場 金獅子

・金獅子唐揚げ ７７０円

・ヤエパブ名物ビフテキ １４３０円

・大根の唐揚げ ７７０円

・嶺岡豆腐 ６６０円

・牛すじ赤味噌煮込み ８８０円



■好香味坊 八重洲

・汁なし担々麺 １２００円



■Sho-chu ando

・あったかおでん盛り合わせ ９９０円

・大根田楽 ４４０円



★GELATO PIQUE HOMME



★HARIO Lampwork Factory



★津軽びいどろ

・りんごのインク壺（赤） ８８００円

・陸奥湾 １６５０円

・あじさい 1430円

・朝の露 1430円

・盃 鮪 １６５０円



★TO&FRO TOKYO



★Hacoa ダイレクトストア

・Ring Pillow １３２００円（２０２６年４月１日〜）

・スマートフォンスタンド ７２６０円〜（２０２６年４月１日〜）

※日付・名前入れサービス 1箇所 税込1100円〜

※写真刻印 ３９６０円



★佐川急便 手荷物預かり・宅配カウンター

・手荷物預かり １０００円〜

・配送サービス 宅配便の送料＋６００円

