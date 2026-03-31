女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日スタート）のインスタグラムが31日までに更新され、出演者らの夏祭りオフショットを公開した。同番組は「夏祭りのシーンは栃木県で長い歴史を持つお寺で撮影しました。たくさんのエキストラの方にご参加いただき、ありがとうございます」と撮影参加者への感謝の気持ちを伝え、「りん、安、虎太郎。撮影後のオフショット」と見上を中心