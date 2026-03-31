「力の源ホールディングス」の株主になれば、傘下の「一風堂」ラーメンを毎月無料で食べられる、と聞くと、ラーメン好きな人には魅力的に思えるのではないでしょうか。 では、株主になると具体的にどのくらいお得なのか、優待を得るために必要な投資額はどのくらいか、「力の源ホールディングス」の株主優待制度と必要投資額、利回りなどを解説します。 優待の基本は年2回もらえるクー