「一風堂の株主優待」でラーメンを“ほぼ毎月タダ”で食べてる友人。最近「最低基準株数」が引き下げられたそうですが、投資額はいくら必要ですか？【力の源ホールディングス】

優待の基本は年2回もらえるクーポン券

力の源ホールディングスは、博多で創業した「一風堂ラーメン」を運営している会社です。株主優待は、3月末と9月末の年2回で、次の3つから内容を選択できます。シンプルで分かりやすい優待制度といえます。



・ご賞味券（1000円割引券）

一風堂、IPPUDO RAMEN EXPRESS、名島亭、因幡うどんなどで利用可能。店舗での飲食だけでなく、テイクアウトにも利用可能。



・ECサイトクーポン券

一風堂公式オンラインストアで使える割引クーポン。



・寄付

寄付先は、全国こども食堂支援センター「むすびえ」など。社会貢献型の選択肢として設定。

生活圏内に一風堂があるなら、「ご賞味券」が最も使いやすい選択肢になるでしょう。「一風堂は大好きだけどめったに行けない……」という場合は、自宅で調理できるラーメンセットなどが購入できるクーポン券が便利です。



最低株数で得られる優待券の金額は？

優待制度を受けるには、保有株式が100株以上である必要があります。優待の内容は保有株数や保有年数によって変わります。2025年に行った制度変更によって、以前より対象となる株主の条件が緩和され、飲食チケットの対象メニューや店舗も増えるなど、少額投資の株主にも使い勝手が向上しました。

保有年数の境目は「1年未満かそれ以上」のため、100株でも1年保有するだけで優待金額が投資直後の倍になります（図表1）。なお、100株以上500株未満で保有期間1年未満の場合は、獲得できるのは「ご優待券」のみです。

図表1 保有する株式数と期間によって異なる優待内容



力の源ホールディングス 株主優待 より筆者作成

一風堂の主力メニューであるラーメンは一杯1000～1200円程度です。最低株数の100株を1年以上保有していれば、4000円分の優待券が年2回、計8000円分もらえるので、1年に7、8杯食べることができます。500株以上保有していれば合計2万円分となり、トッピングやサイドメニューを足しても毎月食べられそうです。



100株購入に必要な投資金額と利回りは？

2026年3月時点における力の源ホールディングスの株価は1500円前後で推移しています。1500円で100株購入した場合の投資金額は15万円。ごく単純に言うと、「15万円の投資で年7、8杯の一風堂が返ってくる」計算です。

優待利回りは、保有期間が1年未満の場合は約2.7％、1年以上の場合は約5.3％となります。ほかのラーメン銘柄の優待利回りは1％台以下で、長期保有しても優待内容は変わらないことが多いため、力の源ホールディングスを1年以上保有する場合の優待利回りはかなりお得といえるでしょう。

なお、同社の予想配当利回りは1.28％前後ですので、総合利回りは3.9％（保有1年未満）～6.6％（保有1年以上）となります。



まとめ

株主優待券には有効期限（半年間程度）があることや、釣り銭が出ないこと、今後はカードタイプへの変更を含む株主優待券の電子化が予定されている点には注意が必要です。また、優待内容がいくら充実していても、株式自体の変動リスクがあることも忘れてはいけません。

それらを踏まえておけば、力の源ホールディングスの株主優待制度は少数株主にもメリットがあり、長期保有によってさらに優待内容が充実するなど、魅力的な銘柄と言えそうです。



出典

株式会社力の源ホールディングス IR情報 株主優待

株式会社力の源ホールディングス 株主優待の発送及び配信日に関するお知らせ

執筆者 : 掛川夏

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、証券外務員一種