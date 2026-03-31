Photo: 納富廉邦 「LAMY safari KURUTOGA inside」（税込4,180円）は、ドイツのラミー社が1980年に発売を開始した名作「サファリ」のペンシルのボディに、三菱鉛筆の芯が回転して常に尖った状態を保つシャープペンシル「クルトガ」のメカニズムを入れたもの。これ、かなり多くの文具ファンが期待していた製品そのものなのだ。ラミーが三菱鉛筆の子会社になった衝撃