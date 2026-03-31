【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編のキャラクターソングとして、キン肉マン、ミートくん、テリーマン、ロビンマスク、ウォーズマン、ラーメンマン、ブロッケンJr.、ジェロニモら正義超人の楽曲、そして7月29日より毎月配信リリースされることが決定した。個性豊かな超人たち一人ひとりに合った楽曲が人気を獲得し、アニメにおけるキャラクターソングの先駆者的存在となった1983年より放