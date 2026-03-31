「キン肉マン」正義超人の新キャラクターソング7月29日より毎月配信リリース決定！
TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編のキャラクターソングとして、キン肉マン、ミートくん、テリーマン、ロビンマスク、ウォーズマン、ラーメンマン、ブロッケンJr.、ジェロニモら正義超人の楽曲、そして7月29日より毎月配信リリースされることが決定した。
個性豊かな超人たち一人ひとりに合った楽曲が人気を獲得し、アニメにおけるキャラクターソングの先駆者的存在となった1983年より放送されたアニメシリーズから、今回30年以上ぶりに初期キャラクターらの新曲が作成されることとなる。
原作の『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。シリーズ累計は7,700万部を突破している大人気コミックで、最新刊92巻が4月3日発売となる。キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人のキン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語であり、アニメは1983年より放送され、大ブームになったキンケシは1.8億体以上を販売した人気シリーズである。新アニメは、これまでアニメ放送されたキン肉星王位争奪編の続きとなる、原作でも屈指の人気を誇る完璧超人始祖編をProduction I.Gが制作、キン肉マン役は宮野真守が担当し、現在Season 2までが放送配信されている。
●作品情報
TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編
【スタッフ】
原作:ゆでたまご(集英社『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』連載)
監督：さとう陽
副監督：曽我準
シリーズ構成：深見真
アニメーションキャラクターデザイン：丸藤広貴
アニメーションスーパーバイザー 横田守
アクションスーパーバイザー：大張正己
プロップデザイン：岩永悦宣
美術デザイン：伊井 蔵
美術監督：平胗 悟
色彩設計：茂木早誉
撮影監督：齊藤慶一
編集：村上義典
音響監督：今泉雄一
音楽：高梨康治
アニメーションプロデューサー：黒木類
アニメーション制作：Production I.G
【キャスト】
キン肉マン：宮野真守
ミートくん：上坂すみれ
テリーマン：小野大輔
ロビンマスク：小西克幸
ウォーズマン：梶裕貴
ラーメンマン：関智一
ブロッケンJr.：笠間淳
バッファローマン：安元洋貴
ブラックホール：宮田俊哉
スプリングマン：吉野裕行
ターボメン：野島健児
クラッシュマン：富岡佑介
ネメシス：草尾 毅
グリムリパー：諏訪部順一
マーベラス：川原慶久
ジャック・チー：松本 忍
ポーラマン：松山鷹志
悪魔将軍：森川智之
ネプチューンマン：杉田智和
ペンタゴン：島粼信長
スニゲーター：宮内敦士
カマーンダス：中邑真輔
ニコライ：井上麻里奈
キン肉真弓：神谷 明
委員長：古川登志夫
ノック：石川英郎
アナウンサー：太田真一郎
(C)ゆでたまご／集英社・キン肉マン製作委員会
関連リンク
TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編 公式サイト
https://kin29man-anime.com
外部サイト
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