「キン肉マン」正義超人の新キャラクターソング7月29日より毎月配信リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編のキャラクターソングとして、キン肉マン、ミートくん、テリーマン、ロビンマスク、ウォーズマン、ラーメンマン、ブロッケンJr.、ジェロニモら正義超人の楽曲、そして7月29日より毎月配信リリースされることが決定した。

個性豊かな超人たち一人ひとりに合った楽曲が人気を獲得し、アニメにおけるキャラクターソングの先駆者的存在となった1983年より放送されたアニメシリーズから、今回30年以上ぶりに初期キャラクターらの新曲が作成されることとなる。

原作の『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。シリーズ累計は7,700万部を突破している大人気コミックで、最新刊92巻が4月3日発売となる。キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人のキン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語であり、アニメは1983年より放送され、大ブームになったキンケシは1.8億体以上を販売した人気シリーズである。新アニメは、これまでアニメ放送されたキン肉星王位争奪編の続きとなる、原作でも屈指の人気を誇る完璧超人始祖編をProduction I.Gが制作、キン肉マン役は宮野真守が担当し、現在Season 2までが放送配信されている。

●作品情報

TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編

【スタッフ】

原作:ゆでたまご(集英社『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』連載)

監督：さとう陽

副監督：曽我準

シリーズ構成：深見真

アニメーションキャラクターデザイン：丸藤広貴

アニメーションスーパーバイザー 横田守

アクションスーパーバイザー：大張正己

プロップデザイン：岩永悦宣

美術デザイン：伊井 蔵

美術監督：平胗 悟

色彩設計：茂木早誉

撮影監督：齊藤慶一

編集：村上義典

音響監督：今泉雄一

音楽：高梨康治

アニメーションプロデューサー：黒木類

アニメーション制作：Production I.G

【キャスト】

キン肉マン：宮野真守

ミートくん：上坂すみれ

テリーマン：小野大輔

ロビンマスク：小西克幸

ウォーズマン：梶裕貴

ラーメンマン：関智一

ブロッケンJr.：笠間淳

バッファローマン：安元洋貴

ブラックホール：宮田俊哉

スプリングマン：吉野裕行

ターボメン：野島健児

クラッシュマン：富岡佑介

ネメシス：草尾 毅

グリムリパー：諏訪部順一

マーベラス：川原慶久

ジャック・チー：松本 忍

ポーラマン：松山鷹志

悪魔将軍：森川智之

ネプチューンマン：杉田智和

ペンタゴン：島粼信長

スニゲーター：宮内敦士

カマーンダス：中邑真輔

ニコライ：井上麻里奈

キン肉真弓：神谷 明

委員長：古川登志夫

ノック：石川英郎

アナウンサー：太田真一郎

(C)ゆでたまご／集英社・キン肉マン製作委員会

関連リンク

TVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編 公式サイト

https://kin29man-anime.com