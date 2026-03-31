31日13時現在の日経平均株価は前日比575.60円（-1.11％）安の5万1310.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は783、値下がりは733、変わらずは54。 日経平均マイナス寄与度は149.41円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が106.96円、ＳＢＧ が87.44円、フジクラ が78.22円、三菱商 が32.79円と続いている。 プラス寄与度トップはリクルート で、日経平均を25.87円押し上げている。次いでコナ