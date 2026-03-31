韓国の7人組グループ・BTSの公式YouTube「BANGTANTV」が30日午後9時更新され、『Run BTS！2.0』（韓国語でタリョラバンタン）の予告が公開された。2023年のスペシャルエピソード以来、約3年ぶりの再開となる。【動画】BTS、ネタ会議で大盛りあがり『Run！BTS 2.0』予告映像には、『Run BTS! 2.0』の本格始動を前にコンテンツ会議を行う様子が収められた。メンバーたちは激変するトレンドについて悩み、それに合わせた多様なア