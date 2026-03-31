菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める、4月7日（火）24時24分スタートの日本テレビ系 新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。本日3月31日（火）25時29分〜25時59分（関東ローカル） 初回放送に先駆けた特番を放送。ゲストアーティストに若者から圧倒的な支持を集める3人組バンド・マルシィを迎え、彼らの楽曲に込めた思いや背景に迫るスタジオトークと、特別なライブステージを