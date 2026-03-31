菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める、4月7日（火）24時24分スタートの日本テレビ系 新音楽番組「夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。

本日3月31日（火）25時29分〜25時59分（関東ローカル） 初回放送に先駆けた特番を放送。ゲストアーティストに若者から圧倒的な支持を集める3人組バンド・マルシィを迎え、彼らの楽曲に込めた思いや背景に迫るスタジオトークと、特別なライブステージをお届けする。

◆普遍的な感情を描き、猛スピードで音楽シーンを駆け上がるマルシィ

いま全国の10代・20代を中心に圧倒的な支持をされるマルシィ。2020年にリリースした『絵空』はプロモーションなしにもかかわらず、SNS上の拡散のみでロングヒットを記録。デビューしてわずか3年で日本武道館公演を果たすと、今年1月の横浜アリーナ2DAYS公演では2万人を超える観客が熱狂。誰もが経験したことのある恋愛のワンシーンをよりドラマチックに描いた楽曲に、自身の恋愛に重ね合わせる若者が続出。

しかし、若者たちを熱狂させる楽曲の裏には数々の苦悩と葛藤が。彼らはそれをどう乗り越えたのか？スタジオトークでは、その知られざる秘話と3人の本音に迫る！

◆「あの時の衝撃はすごかった」無名のバンドが一躍注目の的に

MCの菊池が注目したのは、マルシィがつづる普遍的な歌詞。「若者にぶっ刺さりまくりで、僕なんかにも自然とスッと入ってくる」。歌詞を制作するにあたって、何を一番意識しているのか？作詞を多く担当するボーカル・吉田右京は「1曲を通して、最初から最後まで物語としてつじつまが通ってる、みたいなことは意識しながら書いてます」。ストーリー性を重視しながら、人間の持つ普遍的な感情を一つ一つ言葉にして紡いでいくという。

さらに、実体験とはまた違う意外な作詞方法を聞いた菊池は「それで曲になるの!? 俺のもして！」とおねだりし、早くもコラボ実現の予感!?

その後は、菊池のお気に入りで等身大の若者の恋をストレートに歌ったラブバラード『ラブソング』の歌詞を深掘り。「実体験というよりは、自分の性格がモロに出ている」と明かす吉田は「『ラブソング』は何回書き直したか分からない。2、3カ月はかかってる」と語る。吉田がこだわり抜いたサビの部分や、悩みに悩んだ1文字、メンバーみんなで考えたというタイトルまで。菊池も思わず「そこまで!?」と声を上げるほど、3人のこだわりのエピソードが次々飛び出す。

そんなマルシィから、timeleszで作詞も手掛ける菊池に「どうやって制作してますか？」と逆質問が飛び出す場面も。真面目に答えながらもマルシィとの共通点に気付いた菊池は「俺、マルシィなのかな…」とすっかりマルシィマインドに！また、『ラブソング』のアンサーソング『隣で』に隠された仕掛けが明かされると、菊池も「それを踏まえて超聴きたくなってきた！」と大興奮。

マルシィの名を一躍世間に轟かせた楽曲『絵空』の大バズリも振り返り、「あの時の衝撃はすごかった」と口をそろえる3人。もともとは世に出すつもりではなかったという『絵空』。そんな楽曲がいかにして世間に広まったのか？3人が『絵空』への思いを語る。

◆マルシィ珠玉のラブソングを特別ステージで！

ゲストの最近のイチオシ曲を紹介するコーナーでは、マルシィの3人が「毎日のように聞いてる。いい曲だし、時間がゆがんだような気持ち」と挙げた1曲に、菊池も「すっごい分かる！」と同調！

注目のスタジオライブは、トークでも話題となったマルシィを代表する楽曲『ラブソング』『隣で』『絵空』の3曲。大きな月と満天の星が輝く幻想的なセットの中、誰もが一瞬にしてあの日の恋に引き戻される、心揺さぶる珠玉のラブソングを歌い上げる。

◆番組のナレーションはCRAZY COCOが担当！

番組のナレーションは、SNSの総フォロワー数50万人以上、元外資系CAの異色の経歴を持つCRAZY COCOが担当！COCOの妖艶で落ち着きのある声が番組に花を添える。