乃木坂46が、4月8日に発売する41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に、新曲として赤えんぴつ・おーちゃんが作詞作曲を手掛けた「君ばかり」を収録することを発表した。あわせて、本日より先行配信がスタートし、MVも公開された。赤えんぴつは、設楽統が演じるボーカル『おーちゃん』と、日村勇紀が演じるギター『ひーとん』からなる、バナナマンの2人がコント内で演じているフォークデュオだ。乃木坂46とは自身