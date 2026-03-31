乃木坂46が、4月8日に発売する41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に、新曲として赤えんぴつ・おーちゃんが作詞作曲を手掛けた「君ばかり」を収録することを発表した。あわせて、本日より先行配信がスタートし、MVも公開された。

赤えんぴつは、設楽統が演じるボーカル『おーちゃん』と、日村勇紀が演じるギター『ひーとん』からなる、バナナマンの2人がコント内で演じているフォークデュオだ。乃木坂46とは自身の冠番組のMCを務めている縁から今回赤えんぴつとして初の楽曲提供へと繋がっていったという。

赤えんぴつ

今ではもう会えない過去の「君」の思い出の断片達を描いたMVでは、日常の中の様々な表情を見せる過去の「君」を乃木坂46メンバーが演じ、歌詞の世界観に沿ってそれぞれのメンバーが印象的な表情を見せる映像になっているという。さらに、赤えんぴつの両名もMVに参加しているので、ぜひチェックしていただきたい。

シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は、5期生・池田瑛紗が初となる表題曲センターを務め、カップリングにはアンダーメンバーが歌唱する「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録されている。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」、TYPE-Cには2026年に新成人を迎えた6名のメンバー“パカラッパカラッ世代”（愛宕心響、五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、瀬戸口心月）による「年齢の境界線」を収録。さらに、TYPE-Dには小川彩・金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜・瀬戸口心月・長嶋凛桜による”乃木坂野球部”の楽曲、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」が収録される。そして、通常盤には5月に卒業を控える梅澤美波が歌唱する初ソロ曲「もう一つの太陽」が収録され、全形態見逃せないシングルになっている。

なお乃木坂46は、5月19日〜21日に東京ドームで＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞を開催、6月からは全国8都市18公演の＜真夏の全国ツアー 2026＞を開催する。

◾️41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026年4月8日（水）CDリリース

CD購入：http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD ▼先行配信

https://nogizaka46.lnk.to/saigonikaidanwokakeagattanowaitsuda TYPE-A TYPE-B TYPE-C TYPE-D 通常盤 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660〜13661 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662〜13663 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664〜13665 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666〜13667 / \2,000（税込） ▼初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） 【通常盤/CDのみ】

通常盤 / SRCL-13668 / \1,200（税込）

◾️LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

2026年5月13日（水）リリース

購入：https://nogizaka46.lnk.to/13thYEARBIRTHDAYLIVE_PKG 【Blu-ray】

完全生産限定盤 SRXL-640〜642 / \25,300（税込）

通常盤 SRXL-643 / \9,680（税込）

通常盤 SRXL-644 / \9,680（税込）

【DVD】

完全生産限定盤 SRBL-2450〜2454 / \23,100（税込）

通常盤 SRBL-2455~2456 / \8,580（税込）

通常盤 SRBL-2457~2458 / \8,580（税込）

◾️ライブ情報 ◆＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞

2026年4月3日 神奈川県・Kアリーナ横浜 ◆＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞

2026年5月19日・20日・21日 東京都・東京ドーム ◆＜真夏の全国ツアー2026）

6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井

6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ

7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール

7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場