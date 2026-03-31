ティアックは、Bluetoothトランスミッター搭載アナログターンテーブル「TN-400BT-X」を3Dデータ化し、オカムラが運営するメタバース用の企業公式3Dデータ販売サイト「RoomieTale」にて販売開始した。価格は1,500円。 3Dモデルは、TN-400BT-Xはウォルナットに加えて、限定カラーのターコイズブルー(ティアックストア専売)もセットになっているほか、ステレオプリメイン