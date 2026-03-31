ティアックは、Bluetoothトランスミッター搭載アナログターンテーブル「TN-400BT-X」を3Dデータ化し、オカムラが運営するメタバース用の企業公式3Dデータ販売サイト「RoomieTale」にて販売開始した。価格は1,500円。

3Dモデルは、TN-400BT-Xはウォルナットに加えて、限定カラーのターコイズブルー(ティアックストア専売)もセットになっているほか、ステレオプリメインアンプ「AX-505」(シルバー/ブラック)、コアキシャル2ウェイスピーカー「S-300NEO」(生産完了品)、レコード＋レコードジャケットも同梱。

素材の形式は、Unity Package、FBXファイル、Unity用テクスチャ、Blenderファイル、UnrealEngine用テクスチャ。レコードジャケットテクスチャ改変用psdファイルも用意しており、オリジナルレコードの改変も行なえる。

TN-400BT-Xは、安定した回転を実現するアルミ・ダイキャスト製プラッターや、アンチスケーティング調整機構付きスタティックバランス型S字トーンアーム、天然木目が美しいウォルナット突板オイル仕上げなど、実機のデザインを忠実に再現。ターンテーブル回転アニメーションも搭載する。

TN-400BT-X

AX-505には、ステレオメインアンプ出力レベルメーターアニメーションを搭載している。

ティアックは、「TN-400BT-Xの3Dデータを提供することで、メタバースプラットフォームに限らず、ゲームやアニメの背景など、さまざまなバーチャル空間で当社製品をご活用いただくことが可能となります。これにより、より幅広い層へのブランド認知の拡大と、新たな価値創造につなげてまいります」とコメントしている。

3Dデータの発売を記念して、バーチャルシンガーソングライター「メトロミュー」とコラボレーションしたXフォロー＆リポストキャンペーンを実施。抽選でTEACの実機レコードプレーヤーや、キャンペーン限定制作の「実物レコード」などがプレゼントされる。詳細はRoomieTaleのポストを参照のこと。