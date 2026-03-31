お笑いコンビ・爆笑問題の太田光（60）が30日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。お笑いコンビ・さまぁ〜ずについて語った。太田は「さまぁ〜ずは伝説のコントで、美容室っていうのがあって。くりぃむとかサンドウィッチマンみたいなのがみんなこれを見て。教科書みたいなのがあったんだよ。名作なの」と説明。爆笑問題は仕事が激減した時期があり、「俺らがテレビに出られなくなった