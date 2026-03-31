お笑いコンビ・爆笑問題の太田光（60）が30日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。お笑いコンビ・さまぁ〜ずについて語った。

太田は「さまぁ〜ずは伝説のコントで、美容室っていうのがあって。くりぃむとかサンドウィッチマンみたいなのがみんなこれを見て。教科書みたいなのがあったんだよ。名作なの」と説明。

爆笑問題は仕事が激減した時期があり、「俺らがテレビに出られなくなった、そのちょい前ぐらいにさまぁ〜ずと会ってるんだよ。ほとんど交流ないまま俺らがいなくなって、もう1回やり直そうって時にいろんなライブに出倒したの。その時に1番人気になってたのが、実はさまぁ〜ず」と明かした。

後輩のさまぁ〜ずの前座を務めたことがあり、「これじゃダメだと思って。全然ウケないんだよ。さまぁ〜ずはどっかんどっかんウケてるのに。これはダメだと思わせてもらったのが、さまぁ〜ず」とし、「そこからコンテスト番組出まくった。さまぁ〜ずのあれを見て、こんなことやってちゃダメだって思ったね」と振り返った。