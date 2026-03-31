日本IBMは3月30日、地域でのビジネス共創やデジタル人財の育成を目的とした「IBM地域オラクル人財育成プログラム」を5月から開始すると発表した。同プログラムはIBM地域DXセンターの拠点の一つであり、Oracle Fusion Cloud Applicationsの開発スキルを備えた人材が多く在籍する「東北(仙台)地域DXセンター」を中心に展開を予定。地域在住でリスキリングを目指す社会人や学生を対象とし、デジタル変革を支える実践的なITスキルの習