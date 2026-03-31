春闘が本格化する中、連合石川は30日時点の妥結状況を発表しました。連合石川によりますと、30日時点で要求を提出した152の労働組合のうち、妥結したのは51組合。そのうち41組合がベースアップ、いわゆるベアを獲得しました。定期昇給とベアを合わせた平均額は1万5588円で、去年の同じ時期と比べて97円上回っています。ただ、賃上げ率としては0.26ポイント下回り、連合として統一で要求していた5パーセントには届いて