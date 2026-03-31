ファミリーレストラン「ジョイフル」は、「2026春夏 新グランドメニュー･新ランチメニュー･新キッズメニュー」を4月1日(水)15時より販売開始する。新メニューの投入にあわせて７商品を値下げし、日常利用しやすい価格帯を強化する。【画像12点】値下げされる７メニューと、500円ランチなど新メニュー５品を画像で見る〈７メニューをプライスダウン人気メニューを値下げ〉◆どど〜ん!っと大きなミックスグリル/1,099円(税込1,208