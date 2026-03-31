両ペダルの滑らかな反応が心地良いトヨタの新しいバッテリーEV、C-HR＋。最近の同社のモデルは、運転体験に優れる例が多いが、この電動クロスオーバーにも当てはまる。特徴は薄いとしても、アクセルとブレーキ、両ペダルの滑らかな反応が心地良い。【画像】UKでの価格競争力は高いトヨタC-HR＋サイズの近い電動SUVと写真で比較全181枚EV専用プラットフォームを基礎骨格とし、グレードを問わず出だしは軽快。167psで前輪駆動