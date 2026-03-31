トヨタ3番目となる量産EVはbZ4Xの短縮版韓国勢がバッテリーEVで大胆な攻勢を仕掛けるのに対し、日本のトヨタは1歩1歩、着実。世界最大の自動車メーカーとして、市場での勢いに陰りはない。ハイブリッドの完成度は高い。それ故に、EVへの転換は慎重にならざるを得ないのかもしれない。【画像】UKでの価格競争力は高いトヨタC-HR＋サイズの近い電動SUVと写真で比較全182枚とはいえ、同社3番目となる量産EV、C-HR＋が欧州市場へ