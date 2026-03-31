トヨタ3番目となる量産EVはbZ4Xの短縮版

韓国勢がバッテリーEVで大胆な攻勢を仕掛けるのに対し、日本のトヨタは1歩1歩、着実。世界最大の自動車メーカーとして、市場での勢いに陰りはない。ハイブリッドの完成度は高い。それ故に、EVへの転換は慎重にならざるを得ないのかもしれない。

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とはいえ、同社3番目となる量産EV、C-HR＋が欧州市場へ投入された。トヨタ・アーバンクルーザーはスズキのOEMだから、自社開発モデルとしては2番目だが。



トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）

日本では終売となったC-HRながら、欧州市場では2代目が提供されている。だが、C-HR＋はそれと関係はなく、実質的にはトヨタbZ4Xを縮めたモデル。全長は4520mmで170mm短く、全高は1595mmで55mm低い。他方、全幅は1870mmと10mm広い。

スタイリングは、bZ4Xと差別化されている。ボディサイドやショルダーラインは抑揚が強く、丸いホイールハウスが主張する。ルーフラインはクーペのように傾斜し、その後端にはダックテールスポイラー。だが、一層の個性があっても良かっただろう。

74.7kWhのバッテリーで航続は最長608km

モデル名のC-HRは、「クーペ・ハイ・ライダー」の略。トヨタらしいネーミングといえる。MR-2は、ミッドシップ・ランナバウト 2シーターの略だった。

bZ4Xは最近アップデートを受けたが、C-HRでは、より大容量の駆動用バッテリーを選べるのがトピック。標準の57.7kWhに加えて、ロングレンジでは74.7kWhも指定できる。モーターの最高出力はシングルが167psで、ツインは総合224psを得られる。



トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）

航続距離は、最も高効率なシングルモーターのロングレンジなら608km。多くの人が選ぶであろう20インチ・ホイールを履くと、563kmへ縮まる。ちなみに、ツインモーター版には342ps版も存在するが、英国市場では提供されないようだ。

急速充電は、最大150kWまで。ひと回り大きい、ヒョンデ・アイオニック5より遅いものの、同クラスでは不足ない速さにある。

快適なシートにi-コクピット風の運転姿勢

インテリアは、bZ4Xとほぼ同じ。車内一面がダーク・グレーで、ダッシュボードやドアパネルの触感は柔らかいものの、高級感は伴わない。センターコンソールは、セミグロス・ブラック仕上げで指紋は残りにくいが、特別感を漂わせるわけではない。

ダッシュボード高めのメーター用モニターと、膝上へ伸びるステアリングホイールの位置関係は、プジョーのi-コクピット風。正面のモニターは確認しやすい一方、運転席の座面とアームレストの位置は高めで、自然な姿勢を取れるとはいいにくい。



トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）

シートの座り心地は素晴らしく、マイクロファイバー・スエードの肌触りも良い。カラーはグレーだけでなく、切り返しの差し色があっても良かっただろう。

同クラスでは狭めの後席に広めの荷室

タッチモニターの表示は鮮明で、反応は素早い。システム構成はシンプルといえるが、メニューは論理的にデザインされており、トヨタというイメージには合致する。それ以外の操作系も、概ね好印象だ。

センターコンソール上には、ダイヤル状のシフトセレクター。押して回すという動きは、ステック状のレバーやスイッチより操る充足感が高いように思えた。



トヨタC-HR＋ デザイン（英国仕様）

後席の空間は、このクラスでは狭い側にある。ベンチシートの座面が高めで、頭上空間には余裕が限られる。荷室容量は、452Lと広い側。欧州市場でライバルとなる、シュコダ・エルロックには及ばないとしても。

気になる走りの印象とスペックは、トヨタC-HR＋（2）にて。